Piratas informáticos rusos revelaron en 2015 que Bradley Wiggins había recurrido a las exenciones terapéuticas, que permiten a los ciclistas usar medicamentos normalmente prohibidos, para consumir corticoesteroides, grupo al que pertenece la triamcinolona.

La Agencia Antidopaje del Reino Unido abrió una investigación en septiembre de 2016 después de que el diario Daily Mail revelara que el equipo Sky recibió un paquete sospechoso dirigido a Wiggins durante una carrera en Francia con triamcinolona, pero Richard Freeman, entonces médico de Wiggins, insistió en que se trataba de fluimicil, un descongestionante legal del que había perdido el único justificante de la compra cuando le robaron su computador, por lo que la investigación se cerró por falta de pruebas.

Sin embargo, el informe parlamentario, citando nuevas evidencias de una fuente no identificada, además de Freeman y de Shane Sutton, antiguo entrenador de Wiggins, rechazó la tesis del descongestionante legal. De hecho, Sutton dijo al comité que “lo que Wiggins hizo no era ético, pero no vulneraba las reglas”.

El informe en cuestión señala que “el corticoesteroide se usaba para preparar a Bradley Wiggins y posiblemente a otros ciclistas que le daban apoyo para el Tour de Francia mejorando su potencia y peso antes de la carrera”.

“Ello no constituye una violación del código de la Agencia Mundial Antidopaje, pero cruza la línea ética que David Brailsford dijo haber trazado para el Sky”, añadió el texto, recordando que el mánager del equipo alardeaba de integridad.

Wiggins, entre tanto, difundió un trino respondiendo a las acusaciones: “Me parece muy triste (…) que se acuse a la gente de cosas que nunca hicieron. Rechazo categóricamente la acusación de que se usó algún medicamento sin necesidad médica. Espero poder explicar mi versión en los próximos días”.

