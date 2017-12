Este 26 de diciembre vuelve el fútbol en Inglaterra e Italia

La primera división inglesa tendrá 8 partidos, entre los cuales se destaca el que medirá al Tottenham, del defensa caucano Dávison Sánchez, como local frente al Southampton, duelo programado para las 7:30 a.m., hora colombiana.

Posteriormente, a las 10:00 a.m. se enfrentarán: Bournemouth vs. West Ham, Chelsea vs. Brighton, Huddersfield vs. Stoke, Manchester United vs. Burnley, Watford vs. Leicester y West Bromwich vs. Everton.

Entre tanto, a las 12:30 p.m. se cerrará la jornada con la contienda entre Liverpool y Swansea.

Por su parte, en Italia, Lazio y Fiorentina, escuadra del volante chocoano Carlos Alberto Sánchez, disputarán el primer choque de los cuartos de final la Copa de ese país, cotejo que empezará a las 3:00 p.m., de Colombia.

Otras ligas que tendrán actividad serán las de Bélgica, con la disputa de su fecha 20, además de las de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

