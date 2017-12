El top-10 de las pifias del fútbol profesional colombiano en 2017

Vació reglamentario en el ascenso

Luego de que Leones de Itagüí garatizara su cupo en la A por haber ganado el segundo torneo del año y ser líder de la reclasificación. Boyacá Chico, campeón del primer semestre, se negaba a jugar un repechaje contra el segundo de la reclasificación, como lo indicaba la Dimayor, en caso de perder la serie de campeones ante Leones. Sin embargo, Chicó ganó por penaltis el título de la gran final, ascendió y se evitó así un lío de interpretación con las normas de competencia.

Aqui esta la prueba feaciente de q el reclamo del Boyaca Chico FC era serio y correcto, la Dimayor aclara y determina ese punto en la reglamentacion para el Torneo d ascenso 2018,muy bien. pic.twitter.com/cTrET84Ann — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) December 15, 2017

‘Clásicos’ entre costeños y cachacos

Para las fechas de clásicos fueron emparejados Junior de Barranquilla con Once Caldas de Manizales y Jaguares de Córdoba con Tigres de Bogotá, evitando así que hubiese duelo regional entre elencos de la costa atlántica.

Estadios sin luz

En los escenarios de Neiva, Tuluá y Montería no se pudo jugar de noche por falta de luminarias que así lo permitieran. De hecho Cortuluá no usó su estadio por lo deteriorado del mismo y fue local en Cali. El Atlético Huila, por su parte, solo podía albergar de a mil espectadores por encuentro debido a que las tribunas están en obra negra. Y Jaguares, que amplió la capacidad de su escenario, no tiene suficiente luz artificial, por lo que fue preavisado para el próximo año, al igual que el conjunto ‘opita’.

40 millones por fingir y un par de fechas por pegar

El castigo para los jugadores que simularon haber recibido faltas y quisieron engañar a los árbitros fue de 2 semanas de suspensión y una multa de 40 millones de pesos. Lo paradójico es que quienes pegaron de verdad fueron sancionados con sumas económicas inmensamente menores y algunas jornadas, dependiendo la acción.

El balón que no se veía

En el primer semestre del año se utilizó un balón naranja que poco se veía en las noches y era difícil de identificar en televisión. Sin embargo, este detalle se corrigió y para el segundo semestre el tono del esférico fue blanco, con lo cual volvió a brillar el máximo protagonista del juego.

Paro de Avianca

La huelga de los pilotos se extendió por cerca de mes y medio, ocasionando que varios equipos no se pudieran desplazar a las diferentes ciudades en las que debían jugar. Esta situación generó el aplazamiento de una jornada completa y algunos encuentros más, lo cual hizo que el campeonato terminara una semana después de lo previsto.

Amenaza de jugadores que pedían vacaciones

Varios futbolistas, como Alexis Henríquez, uno de los capitanes de Atlético Nacional, dijeron que si la Liga Águila no se terminaba antes del 10 de diciembre, no jugarían más porque necesitaban salir a vacaciones. Sin embargo, la Dimayor respondió anunciando que en 2018 el campeonato empezaría más tarde para que los futbolistas pudieran descansar. Al final, Nacional quedó eliminado en cuartos de final, Henríquez y sus representados salieron antes del 10 a vacaciones y la final se jugó el 17 de diciembre sin ningún tipo de protesta.

Sorteo de cuadrangulares a las 11 de la noche

La última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga Águila-II se llevó a cabo un sábado, pero uno de esos partidos, entre Equidad y Tolima, se programó para el domingo siguiente en horario nocturno, choque después del cual se sortearían los cuartos de final. Sin embargo, por un aguacero, este encuentro sufrió una larga para y terminó pasadas las 10:00 p.m., motivo por el que los 8 clasificados tuvieron que esperar más de la cuenta para conocer a sus rivales.

Promedios heredados

En la asamblea de fin de año de la Dimayor, los clubes profesionales del país determinaron no eliminar el sistema de promedios en la tabla del descenso y tampoco hicieron lo propio con el promedio heredado, el cual asumen los recién ascendidos, el mismo que posee el último de esa clasificación, lo cual los obliga a hacer una gran campaña para no ser condenados casi que de manera automática a perder la categoría.

Como los señores directivos no quisieron cambiar el sistema del descenso, pues así arranca la tabla. Leones, Chicó y Huila arrancan empatados en el último lugar. pic.twitter.com/RBwpc7lOwJ — Orlando Ascencio (@josasc) December 12, 2017

Técnicos de tribuna

La reglamentación del fútbol colombiano prohíbe que un entrenador pase de un equipo a otro en pleno campeonato. Pero ‘hecha la ley, hecha la trampa’, pues el DT del Envigado, el español Ismael Rescalvo, pasó en plena competencia al Medellín y tomó las riendas del plantel profesional, con la diferencia que no estaba en la zona técnica durante los compromisos.