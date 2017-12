Las 10 controversias que sacudieron el deporte colombiano en 2017

Ciclistas dopados en Vuelta a Colombia

La Unión Ciclística Internacional dio 3 meses después de terminada la carrera la noticia de los resultado adversos en controles que vinculaban a 8 pedalistas, entre ellos el boliviano Óscar Soliz, que había terminado séptimo de en la clasificación general. El ente rector del pedalismo mundial anunció la suspensión inmediata de los corredores.

9. Wílmar Roldán, embolatado con el VAR

AHORA USARON EL VAR

Roldán miró la repetición en el VAR y cobró el claro penal para Lanús que cometió Montiel pic.twitter.com/fQu9BnnkPg — DigitalPlus Networks (@SportPlusEC) November 1, 2017

Se le armó la grande al árbitro colombiano durante la semifinal de Copa Libertadores entre Lanús y River Plate, en el partido donde la tecnología del asistente de video debutaba a nivel continental.

El juez antioqueño fue duramente criticado porque él y sus asistentes utilizaron el recurso de forma arbitraria; por ejemplo, no revisaron una evidente mano dentro del área de Lanús, mientras que sí sancionaron a través de este la pena máxima que le significó al cuadro granate el cupo al duelo por el título.

Insultos a domicilio

Fueron los que le llovieron al narrador de fútbol Eduardo Luis López, quien creyendo que estaba fuera del aire tenía el micrófono abierto durante la transmisión de un partido de Atlético Nacional emitió críticas, con palabras soeces, contra la hinchada por la poca convocatoria de público.

Junto a Ricardo Henao, junto a quien hizo el comentario, al relator no le quedó más que pedir disculpas por sus expresiones después de que se le vino el mundo encima:

.@EduardoLuisFut y @RCNRICARDOHENAO hablan de lo sucedido en la transmisión de este domingo… pic.twitter.com/23y1FRhWjQ — Deportes RCN (@ColGritaGol) May 22, 2017

Un triste adiós

El de Reinaldo Rueda del Atlético Nacional, en medio de lágrimas tras la obtención de la estrella 16 en la Liga Águila del primer semestre.

"Mi salida es un tema que me sentaré a hablar con los directivos, se que el equipo necesita oxigenación " Rueda #FINALLIGAAGUILAxWIN pic.twitter.com/vRRG3sWPEd — Win Sports (@WinSportsTV) June 19, 2017

Si bien el entrenador aseguró que era el momento de cerrar un ciclo, cuyo tope fue la obtención de la Copa Libertadores en 2016, rumores de prensa señalaron al exjugador Juan Pablo Ángel como responsable de la salida del DT, pues este habría pedido la inclusión al club de un preparador físico proveniente de Inglaterra, a lo que Rueda se habría negado por no dejar sin trabajo a su hombre de confianza en esa materia.

Los ‘ojitos’ de Edwin Cardona

En toda una imprudencia terminó convertido este acto aparentemente racista del jugador de la Selección Colombia durante el partido amistoso de la Tricolor frente a Corea del Sur, posterior a la clasificación al Mundial Rusia 2018.

El acto le costó la suspensión por parte de la Fifa durante 5 juegos de carácter amistoso; sin embargo, aunque no se perderá la Copa del Mundo, no podrá estar presente en los partidos de preparación, por lo que muchos periodistas han puesto a dudar al técnico José Pékerman sobre si lleva o no al volante de Boca Juniors a la cita orbital.

‘Teo’, ¿el seductor?

Si bien su llegada al Junior para el segundo semestre de la Liga se convirtió en todo un acontecimiento deportivo, el regreso del ídolo a La Arenosa también removió los cimientos de un equipo que no pudo terminar el año como esperaba.

Fe ⚽️🔴⚪️#chateo #GloriaDios A post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Nov 24, 2017 at 7:06pm PST

Se reveló que un mensaje suyo por redes sociales, enviado a la esposa de su compañero Roberto Ovelar, causó la molestia de este y pudo tener que ver en el rendimiento de los ‘tiburones’ en la recta final de 2017. Aparte de esto, el periodista Hugo Illera lo acusó de ser responsable de la supuesta separación del también jugador James Sánchez y su esposa.

La pistola de James

Durante una concentración de la Selección Colombia en Bogotá, el poderoso lente de la cámara de la agencia AFP captó el justo instante en que James Rodríguez aparecía haciendo son sus dedos una supuesta ‘pistola’ a los periodistas que cubrían a la Tricolor.

El acto causó escándalo y varios señalaron que el gesto iba dirigido al periodista Jorge Bermúdez, constante crítico del 10 de la Tricolor. El comunicador dijo a Pulzo que no había visto el gesto, pero que en caso de ser así, resultaba irrelevante.

Celebración desmedida

Seis meses después de la obtención de la Superliga ante el Independiente Medellín, se dio a conocer el escándalo originado a partir de una denuncia de una trabajadora sexual que reveló haber sido abusada por varios jugadores del Independiente Santa Fe, en el mismo hotel donde siempre se concentran, durante una fiesta por la celebración de aquel campeonato.

Más adelante, a la Fiscalía, la mujer confesó que instauró la denuncia debido a que acordó tener sexo con 6 jugadores (en principio se mencionó a gran parte de la plantilla) y que después no le cumplieron con el pago por sus servicios. Paralelamente, se especuló que el club le había pagado más de mil millones de pesos a la dama para tapar el escándalo y que la Dimayor había aportado en ese sentido, aunque en los archivos del ente acusador aparece que fueron solo 6 millones.

Solidaridad masculina

El regreso de Pablo Armero a las convocatorias de la Selección Colombia dividió al país entre quienes estaban de acuerdo con el llamado del jugador por sus méritos deportivos, y los que no compartían la convocatoria teniendo en cuenta la agresión tiempo atrás contra su esposa, que incluso le costó ir a prisión en Estados Unidos.

Una de las principales voces que se mostró en desacuerdo fue la periodista Andrea Guerrero, quien lamentó la permisividad de José Pékerman con ‘Miñía’. “Como mujer me siento agredida”, dijo.

"Me siento ofendida como mujer al ver que Pablo Armero está en la convocatoria" @AndreaGuerreroQ #SaqueEnQuilla pic.twitter.com/EmSA9BJCax — Saque Largo (@SaqueLargoWin) March 21, 2017

En vez de recibir mensajes de respaldo, la comunicadora denunció amenazas en su contra por la posición expresada y acusándola de racista. A su vez, la criticaron por no haberse manifestado igual contra el técnico Hernán Darío Gómez, cuando también tuvo un escándalo similar en 2011.

“Uno tiene derecho a madurar sus posiciones”, expresó Andrea, quien calificó todo como una cortina de humo para ocultar lo importante (la convocatoria) y lamentó la respuesta del técnico, quien aseguró no saber nada sobre el escándalo intrafamiliar de Armero.

Nairo vs. Mariana

La rueda de prensa de despedida de ‘Nairoman’ hacia el intento de doblete del Giro de Italia y Tour de Francia fue el escenario en que estalló la principal controversia del deporte nacional en este 2017.

El ciclista boyacense denunció la presunta gestión por parte de la dirigencia de la Federación Colombiana de Ciclismo, lo cual desató una ola de indignación y malos comentarios contra dicho ente. La defensa de su presidente Jorge Ovidio González fue que Quintana estaba mal informado y mal asesorado:

En medio de las críticas, apareció en el escenario la bicampeona olímpica de bicicrós Mariana Pajón, que en un audio presuntamente filtrado le manifestaba a su padre Carlos Mario Pajón (quien oficia como vocal en Fedeciclismo) su desacuerdo con lo dicho por Nairo y lo mandaba a pedalear.

Este acto le representó a la ‘reina de BMX’ oleadas de insultos en redes sociales y de esto se percató Quintana, quien antes de tomar del avión hacia el Giro envió un video en el que trató de apaciguar los ánimos y expresó su admiración contra Mariana, que en una entrevista reveló amenazas contra su vida y la de su familia:

Mientras gran parte del país sigue dividido entre ‘nairista’ y ‘marianista’, el ciclista ya hizo las pases con la Federación Colombiana de Ciclismo, al punto de que Nairo fue uno de los primeros en confirmar su apoyo para la carrera UCI de categoría 2.1 que se correrá en el país al inicio del próximo año.