El neerlandés, de 30 años, llegará a la capital colombiana para deleitar a los asistentes al Festival Estéreo Picnic, donde seguramente tocará algunos de sus grandes éxitos como ‘Call me a spaceman’, ‘Thinking about you’, ‘Power’, ‘Creatures of the night’ o ‘Live the night’.

Los fanáticos que quieran conocer a Hardwell podrán hacerlo compartiendo el enlace de un video o foto en cualquier red social en la que cuenten por qué quieren conocer al holandés, y automáticamente estarán concursando por ser uno de los 3 afortunados que tendrán la posibilidad de un ‘Meet & Greet’ con el artista el sábado 24 de marzo.

Los ganadores del concurso serán anunciados el próximo 23 de marzo a través de un Facebook Live en la ‘fan page’ de DNA Music.

Los enlaces de las publicaciones deben subirse aquí.